Las preocupaciones de comerciantes colombianos de aguacate y plátano ante aranceles de Trump
El mercado de Estados Unidos es el más importante en muchos de los sectores de producción de Colombia, por lo que los aranceles podrían hacerle mucho daño a las exportaciones.
Las preocupaciones de comerciantes colombianos de aguacate y plátano ante aranceles de Trump
09:18
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass, y Emerson Aguirre, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, estuvieron en La W para hablar sobre cómo los afectarían los aranceles del 10% que anunció el presidente Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.
Escuche la entrevista completa aquí:
Las preocupaciones de comerciantes colombianos de aguacate y plátano ante aranceles de Trump
09:18
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles