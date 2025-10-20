El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las preocupaciones de comerciantes colombianos de aguacate y plátano ante aranceles de Trump

Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass, y Emerson Aguirre, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, estuvieron en La W para hablar sobre cómo los afectarían los aranceles del 10% que anunció el presidente Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Escuche la entrevista completa aquí: