¿Qué significa para Colombia esta nueva escalada en las tensiones entre Trump y Petro?

Los dos equipos se están marcando autogoles: exembajador de Panamá sobre choque entre Petro y Trump

John Feeley, exembajador en Panamá, habló en La W sobre el nuevo choque entre Trump y Petro luego de que el mandatario estadounidense acusara a Petro de ser “líder del narcotráfico” que promueve la producción masiva de drogas en el país.

Además, Trump anunció el fin inmediato de toda ayuda económica o subsidio estadounidense, calificando esa cooperación como “una estafa a largo plazo contra América”. Incluso, advirtió que anunciará nuevos aranceles.

En un principio, Feeley afirmó que todo Colombia debe recordar las famosas palabras de Tucídides: Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben.

Sin embargo, detalló que los dos equipos se están marcando autogoles.

“Trump está absolutamente fuera de lugar de lo que él acusa a Petro, no es un líder de un cartel, es un presidente ilegítimo que permite que los narcotraficantes hagan lo suyo y Petro, que no quisiera tenerlo en mi equipo, no es un líder de un grupo de narcotraficantes, pero tiene que saber que Estados Unidos sigue siendo más poderoso, tenemos el mercado más grande del mundo y Colombia, como pueblo no debe desafiar a los Estados Unidos con esa retórica tan estúpida de parte de Gustavo Petro”, dijo.

Asimismo, mencionó que “Trump solo está respondiendo a una necesidad de mostrarse como duro”.

Incluso, señaló que el retiro de las ayudas de Estados Unidos “no va a tener un efecto sobre la vida de los colombianos”, pero “los nuevos aranceles sí pueden producir dolores de cabeza”.

Escuche la entrevista completa aquí: