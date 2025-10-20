Los enemigos pueden aprovecharse de esto: exdiplomático estadounidense sobre choque de Trump y Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los enemigos pueden aprovecharse de esto: exdiplomático estadounidense sobre crisis de Trump y Petro

John Maisto, exdirector senior para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y asistente especial del presidente, pasó por los micrófonos de La W y habló de las declaraciones de Trump en las que acusa a Petro de ser “líder del narcotráfico”, suspendió la ayuda a Colombia y anunció nuevos aranceles.

“Es una situación bastante lamentable, una situación que no debe estar pasando”, dijo, detallando que eso muestra una comunicación no muy buena y no verídica.

“Es bastante desagradable (...) Estados Unidos y Colombia no deben estar en esta situación, son dos países diplomáticos, tienen el mismo objetivo en cuanto a política exterior, luchan contra el terrorismo, son fuerzas conjuntas para el plan Colombia”, dijo.

Es por eso que recalca que “la diplomacia es la mejor manejar de acabar esta situación, es hora de que los dos países se reúnan y traten de bajar la tensión porque los intereses de los dos países están en juego”.

Incluso, advirtió que los enemigos de Colombia y Estados Unidos pueden aprovecharse esta situación.

“Si la diplomacia se fue a otros problemas, es aplicable para este problema de Colombia y Estados Unidos”, dijo.

Por otro lado, señaló que esta decisión de Trump sí tendría que ver con la crisis entre Estados Unidos y Venezuela.

“Es un problema viejo que requiere comunicación, intercambio de inteligencia con mucho trabajo de las fuerzas de seguridad de los varios países y es una tarea que tiene que seguir”, dijo.

