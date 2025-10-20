Pido al Gobierno que me ayude a encontrarlo: Madre del pescador desaparecido tras bombardeo de EEUU

Luego de conocerse el ataque a una lancha que, presuntamente, transportaba drogas y el pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien denunció violación a la soberanía colombiana y causado la muerte de un pescador samario; se revelan más detalles de lo sucedido.

Según información de las autoridades esta persona fue capturada junto a cinco policías en Santa Marta por su participación en la desaparición de 264 armas de fuego de los armerillos de la Policía Metropolitana en el 2016, la mayoría del armamento habría sido entregado a la banda criminal de ´Los Pachencas´. Para ese entonces la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta era la coronel Sandra Vallejo Delgado.

Sobre el hecho sus familiares manifiestan que era un pescador que se ganaba la vida de manera honrada y que, si bien en su momento estuvo vinculado a la desaparición de las armas de fuego, ya pagó su condena a la sociedad.

La W radio habló en exclusiva con los padres del señor Alejandro Carranza quienes manifiestan que no han tenido un reporte oficial de su desaparición y si este se encontraba a bordo de la embarcación que fue atacada.

“Estamos esperando respuesta de alguno que nos diga que está vivo o muerto, que nos ayuden a encontrarlo. Yo hablé con él un domingo que iba a pescar, le eché la bendición”, dijo Carmela Medina, madre de Alejandro Carranza.

Sobre su relación con el robo de las armas asegura que ya está libre, “eso hay que decirlo porque él salió de eso”, precisó.

Es de recordar que el mandatario de los colombianos en su momento denunció que funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales “. También agregó:” El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar (…) La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.