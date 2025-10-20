Netanyahu nunca quiso el cese, quería seguir la matanza: Diplomático palestino sobre guerra en Gaza

Desde el Foro World In Progress, en la ciudad de Barcelona, Afif Safieh, diplomático palestino que se ha desempeñado como embajador del Estado de Palestina ante la Federación de Rusia y como jefe de la misión diplomática de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Estados Unidos y Países Bajos, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la violación de la tregua humanitaria por parte de Israel en Gaza.

Este domingo, 19 de octubre, se reportó la muerte de 36 víctimas mortales luego de un bombardeo israelí en la Franja de Gaza.

Sobre esto, Safieh afirmó que Netanyahu nunca quiso este cese al fuego, nunca quiso esta mediación de Trump.

“Puso ciertas barreras, él quería seguir con esa matanza de genocidio en la Franja de Gaza”, dijo.

Según el diplomático palestino se espera que la presión internacional continúe para que siga este cese al fuego y “que Netanyahu entienda que lo que prevalece son los asuntos internacionales antes que las pretensiones personales como las que tiene para evitar responder ante las cortes por corrupción y evitar la prisión”.

Asimismo, aseguró que Hamás tiene que responder ante la sociedad por lo que han hecho, es una discusión difícil sobre su estrategia militar, habilidades de negociación y sobre las “brutalidades” que han cometido. “Hay que pararlos ahora”.