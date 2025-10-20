El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No tengo ninguna confianza en que Netanyahu juegue limpio”: Josep Borrell sobre guerra en Gaza

Huda, corresponsal de La W en Gaza, anunció que este fin de semana Israel violó la tregua humanitaria en la Franja de Gaza.

“Se reportó la muerte de 45 personas”, dijo, detallando que es el día más sangriento desde que se firmó el acuerdo de paz para Gaza.

Sin embargo, las acciones palestinas mencionaron que no son los culpables de esto ya que Rafah estaba siendo ocupada por Israel desde hace varios meses y no saben si se encuentran combatientes.

No obstante Israel dijo que estos ataques fueron por parte de acciones palestinas.

Sobre esto, desde el Foro World in Progress en la ciudad de Barcelona, Josep Borrell habló en La W y afirmó que “debajo de las ruinas de Gaza debe haber decenas de miles de cuerpos enterrados, es poco macabro decir que digan que devuelvan los cuerpos y sino van a seguir los ataques, es terrible, pero es algo que no es nuevo”.

“Netanyahu ya derrotó la tregua pactada dos veces y esta no se sabe si se rompe o ya está rota”, agregó.

Por esto, fue enfático en decir que no tiene ninguna confianza en que Netanyahu juegue limpio.

“Necesita la guerra para la supervivencia política, mientras esté la guerra no será condenado (...) No sé que va a ocurrir pero no hay muchas razones para creer que esto vaya adelante, este no es el plan de paz que Trump ha conseguido”.

Noticia en desarrollo.