Robo en el museo de Louvre en París. (Photo by Remon Haazen/Getty Images)

¿Quién se robó las joyas del museo de Louvre en París? Estas es la principal hipótesis

Pierre Branda, quien es encargado de Patrimonio de la Fundación Napoleón, habló con La W sobre el robo de nueve joyas en el museo de Loyvre en París, un hurto solo comparable a cuando desapareció la Mona Lisa en 1911.

Las piezas que se robaron tienen un valor invaluable para el patrimonio de Francia.

“No es solo el valor que puedan tener, sino que fragmentos de la historia de Francia. Serían decenas de millones de euros. Hoy en día, con los valores en el mercado del arte, resultaría imposible de calcular”, dijo.

Principal hipótesis del robo en el museo de Louvre

Branda aseguró que las hipótesis apuntan que robaron las piezas para despiezarlas y venderlas por partes. “Son piezas de alta joyería, es decir, son fáciles de desmontar”.

Asimismo, descartó la posibilidad de que un coleccionista fuera encargado de este hecho, pues le hubiera quedado más fácil robar otros objetos, como la corona de Luis XV. Además, mencionó que las joyas que robaron tienen piedras preciosas.

¿Por qué las piezas estaban con tan poca seguridad?

“Hay un problema de seguridad en el museo. La seguridad no ha evolucionado y mientras tanto los métodos de los delincuentes sí”, afirmó.

