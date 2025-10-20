¿Rusia puede invadir otros países tras el pedido de Trump a Zelenski de entregar el Donbás?

En el marco del Foro World in Progress en la ciudad de Barcelona, Wolfgang Schmidt, exministro alemán de Asuntos Especiales, habló en La W sobre la “guerra híbrida”.

“No es una guerra con armas, con tanques, con fúsiles, sin declaración pero se nota en el ámbito o de la información, vemos acciones de Rusia pero también incursiones de drones que se notan ya en todos los lugares de Alemania”, dijo, agregando que aunque la guerra no está declarada es algo que está pasando con el objetivo de hacer daño.

¿Rusia puede invadir otros países?

En referencia a la última solicitud de Trump a Zelenski sobre entregar el Donbás ocupado a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania, el exministro alemán afirmó que hay un riesgo de que esto abra la puerta para que Rusia invada otros países.

“Ya estamos dando más dinero para proteger la flanca del Este para prevenir eso, Alemania está mandando soldados a Lituania para que Rusia no se le ocurra hacer eso”, dijo.