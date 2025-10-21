El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Bogotá perdió el rumbo y Galán la brújula

Al Oído de una ciudad que se cansó de esperar autoridad, que amanece cada día con más caos, más bloqueos y menos esperanza, mientras su alcalde parece más espectador que líder.

Completamos varias semanas de vandalismo y Bogotá sigue igual: sin detenidos, sin responsables y, sobre todo, sin autoridad.

Alcalde Galán, ¿usted dejó de ser la máxima autoridad de la Policía? Porque cuando quien debe mandar se esconde, el desorden toma el poder.

Bogotá hoy es una ciudad abandonada a su suerte.

La anarquía se disfraza de protesta y la administración parece paralizada, refugiada en excusas y discursos vacíos. Los llamados “gestores de convivencia” son testigos mudos del caos: una burocracia que ni gestiona ni garantiza nada.

Y frente al ataque que sufrió la ciudad, lo único que escuchamos del alcalde fue que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía. ¿Es en serio?

Eso está bien para un ciudadano, no para quien gobierna. Su deber no es denunciar: es actuar, prevenir, proteger.

Porque mientras los supuestos manifestantes —que nadie sabe quién financia—hieren con flechas a los policías y destruyen lo que es de todos, no hay un solo capturado. Ni uno.

Y mientras la inseguridad crece, la administración intenta tapar la realidad con fotos del metro y con discusiones tibias con el Gobierno Nacional. El video fue bonito, sí, pero los bogotanos no viven de videos.

Queremos ver la ciudad limpia, segura, con autoridad en las calles y decisiones firmes desde el Palacio Liévano.

Qué paradoja

El mismo Galán que hace unos años criticaba a la alcaldesa Claudia López por culpar al Gobierno Nacional, hoy repite el libreto que tanto reprochó.

En un trino del 23 de junio del 2020 decía “advertimos crecimiento de inseguridad desde febrero, no es hora de que alcaldesa responsabilice al Gobierno Nacional y a la Policía. La responsabilidad es de todos y no vemos una política clara. No es en medios ni en Twitter, es en la calle donde necesitamos contundencia contra el crimen”.

Entonces uno se pregunta: ¿Qué pasó con el líder que pedía contundencia en la calle?, ¿dónde quedó la coherencia del discurso liberal que prometía orden y carácter?

Bogotá se le salió de las manos, alcalde.

La ciudad está en crisis y su silencio la hunde más. Gobernar no es posar en redes, es ejercer autoridad y asumir responsabilidades. Y mientras la campaña se asoma, las calles de Bogotá se volverán a usar como escenario político.

El libreto es el mismo: provocar el caos, despertar la rabia y desempolvar la primera línea.

Hoy, los bogotanos ya no quieren excusas ni culpables: quieren gobierno, autoridad y resultados.

Escuche Al Oído en La W:

