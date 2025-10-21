Aunque avanza la cosecha cafetera en Risaralda, preocupa el impacto de las lluvias en el grano

La principal cosecha cafetera del año en Risaralda ya supera el 50 % de avance en su proceso de recolección, consolidándose como uno de los periodos más importantes para la economía agrícola del departamento.

Sin embargo, las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, generan preocupación entre los productores, debido a que podrían afectar la calidad y la cantidad del grano a recolectar durante el último trimestre del año.

De acuerdo con el Comité de Cafeteros de Risaralda, la producción total de esta temporada se estima en cerca de cuatro millones de arrobas de café pergamino seco, lo que representaría ingresos aproximados de $800 mil millones para la economía regional.

Esta actividad se convierte, además, en uno de los principales generadores de empleo en Risaralda, con cerca de 30 mil trabajadores vinculados al proceso de recolección y más de 19 mil familias cafeteras distribuidas en los 14 municipios del territorrio cafetero.

Luis Miguel Ramírez Colorado, presidente del Comité Nacional y directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó la importancia de la coordinación institucional y logística para garantizar el éxito de la temporada.

El dirigente gremial, advirtió, que el exceso de lluvias podría generar afectaciones en la floración y maduración del grano, reduciendo la cantidad de café disponible para la recolección. Según el Comité Departamental, las precipitaciones persistentes durante todo el año ya han impactado los niveles de cosecha esperados para 2025.

El café continúa siendo el producto insignia de la región, no solo por su aporte a la economía local, sino también por su papel protagónico en el posicionamiento de Risaralda en los mercados nacionales e internacionales.