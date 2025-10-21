Debate: Así incrementaría el precio de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Petro
Debate: Así incrementaría el precio de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Petro
09:13
Imagen de referencia de licor. Foto: Getty Images
En conversación con La W, Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, y Tamara Argote, representante del Pacto Histórico, debatieron sobre el aumento en los precios de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Nacional.
Escuche el debate completo aquí:
