Debate: Así incrementaría el precio de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Petro

En conversación con La W, Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, y Tamara Argote, representante del Pacto Histórico, debatieron sobre el aumento en los precios de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Nacional.

Escuche el debate completo aquí: