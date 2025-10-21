La W RadioLa W Radio

Debate: Así incrementaría el precio de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Petro

Imagen de referencia de licor. Foto: Getty Images

En conversación con La W, Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, y Tamara Argote, representante del Pacto Histórico, debatieron sobre el aumento en los precios de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Nacional.

Escuche el debate completo aquí:

Debate: Así incrementaría el precio de los licores con la reforma tributaria del Gobierno Petro

