En Caldas aumentó la participación de jóvenes en la elección de los Consejos de Juventud

Las elecciones de los Consejos de Juventud están basadas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622/2013, modificado por la Ley Estatutaria 1885/2018). I Foto: Caracol Radio

Manizales

En Colombia estaban habilitados para votar 11,7 millones de jóvenes (entre 14 y 28 años), sin embargo, solo 1.501.000, es decir, el 12,82 %, acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el caso de Caldas, participaron 29.726 jóvenes de los 201.811 habilitados, lo que representa un incremento frente a los 22.506 votos registrados en 2021, es decir, un crecimiento del 4,1 %.

Una jornada pacífica y sin novedades

La delegada departamental de la Registraduría en Caldas, Luz Stella Medellín Cañas, destacó el desarrollo pacífico de la jornada y el interés creciente de los jóvenes por participar en los espacios democráticos.

“Damos un parte de mucha tranquilidad. Tuvimos unos comicios exitosos y tranquilos. Lo importante es que muchos jóvenes entre los 14 y 28 años salieron a votar. En Caldas estamos muy satisfechos porque la convocatoria fue buena y aumentó la participación respecto al 2021”.

La funcionaria también destacó el comportamiento ejemplar de los votantes y la mejora en la calidad del sufragio puesto que los votos nulos se redujeron significativamente.

“En 2021 tuvimos un 34 % de votos nulos; esta vez fue solo del 2 %. Eso demuestra que los muchachos han tomado conciencia y han aprendido a votar, a elegir y ser elegidos”, indicó.

Votaciones en Manizales

En la capital caldense, la participación también creció de manera significativa, puesto que en 2021 votaron 8.333 jóvenes, mientras que este año lo hicieron 10.995.

“El último registro se cerró a las 5:47 de la tarde. El preconteo se hizo en tiempo récord y podemos decir que culminamos con mucho éxito este proceso electoral en Caldas”, afirmó la funcionaria de la Registraduría desde Caldas.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, entregó un parte de total tranquilidad frente al desarrollo de la jornada en los municipios, y el personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, destacó la asistencia de los jóvenes a las urnas en la capital caldense.

Resultados por municipio en Caldas

De los 29.726 votos en el departamento se distribuyeron en 7.085 para listas independientes, 3.978 para procesos y prácticas organizativas y 17.778 para partidos y movimientos políticos.