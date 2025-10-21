Fue suspendida la ruta aérea Bucaramanga - San Gil, operada por Satena

Bucaramanga

Desde junio de este año Satena había iniciado operación entre Bucaramanga y San Gil, sin embargo, Santiago Salazar, asesor de la secretaría de competitividad de Santander, confirmó que la aerolínea estatal tomó la decisión de suspender esta ruta debido a que no se logró consolidar y no se tenían los usuarios necesarios en cada trayecto para sostener la operación.

“Después de 4 meses no logramos la ocupación que necesita por parte de Satena para poder sostener la la ruta operativa. Entonces, en una mesa interna pues toman la decisión de suspender la ruta por el momento y pues nos queda a nosotros como gobernación de Santander seguir trabajando y articulando diferentes escenarios para poder traer nuevamente, no solamente esa ruta entre San Gil Bucaramanga, sino también a Málaga”, agregó Salazar.

La ruta estará operando hasta el próximo 31 de octubre, sin embargo, hay que enfatizar que Satena mantendrá la ruta Medellín - San Gil con normalidad, al aeródromo de los pozos también aterriza Nativ Air que ofrece vuelos chárter desde el aeropuerto Guaymaral en Bogotá.

“Estamos también con Satena en una mesa muy importante para poder volar Barranquilla con Bucaramanga, teniendo en cuenta que gracias al fortalecimiento de la flota de aviones de Satena, entonces quieren conectar como tal el Caribe con Santander”, enfatizó Salazar.

Agregó Santiago Salazar que desde la secretaría de competitividad departamental buscan seguir conectando a Santander con otras regiones del país para así seguir impulsando el turismo y los negocios en el territorio.