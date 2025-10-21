“La justicia no puede usarse como plataforma política”: Hernán Cadavid, testigo en el caso Uribe
El congresista Hernán Cadavid, testigo en un caso judicial relacionado con Álvaro Uribe Vélez, conversó con La W tras la decisión de absolución al expresidente por parte del Tribunal Superior de Bogotá.
05:34
Álvaro Uribe Vélez y Hernán Cadavid. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / Cámara de Representantes
