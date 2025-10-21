La W RadioLa W Radio

“Nos golpeaban y deshumanizaban”: escritor palestino liberado tras 21 años de prisión en Israel

Basim Khandaqji, escritor palestino quien fue condenado a cadena perpetua en Israel, conversó con La W tras su reciente liberación en medio del canje logrado en el cese al fuego.

Basim Khandaqji | Foto: Suministrada

"Nos golpeaban y deshumanizaban": escritor palestino liberado tras 21 años de prisión en Israel

