“Para entrar a Lista Clinton no se piden muchas pruebas, basta con una decisión”: exasesor de la OFAC

El exasesor principal de la OFAC, Adam M. Smith, conversó con La W sobre el funcionamiento de la Lista Clinton, a la que podría llegar el presidente Petro si Donald Trump así lo decide.

13:11

Gustavo Petro y Donald Trump | Fotos: GettyImages

El senador colombiano por el partido Republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, anunció que el presidente Gustavo Petro, su familia y colaboradores serán añadidos a la ‘Lista Clinton’ o lista OFAC, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esta medida implicará sanciones debido a las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el exasesor principal de la OFAC, Adam M. Smith, quien trabajó en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Escuche la entrevista completa en La W:

