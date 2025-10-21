Si el Gobierno hubiera negociado con M-19, hubieran tomado el poder: Jaime Castro habló de su libro

Jaime Castro y su libro 'Manojo de recuerdos'. Fotos: (Colprensa - Sofía Toscano) / Librería Nacional

En La W habló Jaime Castro, exministro de Justicia de Colombia y un hombre con una importante trayectoria en el país y en distintos momentos claves de la historia nacional como la toma del Palacio de Justicia, la Asamblea Nacional Constituyente y su paso por la Alcaldía de Bogotá.

Es precisamente sobre todas esas vivencias que Castro decidió escribir y lanzar su libro ‘Manojo de Recuerdos’, en donde plasma parte de la historia colombiana que marcaron épocas y gobiernos.

El libro aborda el capítulo del Palacio de Justicia

“Recuerdo el asalto al Palacio de Justica que nos tocó a varios ministros del Belisario Betancourt. Nosotros estábamos en la Comisión Primera del Senado cuando vimos pasar al Batallón (…). Duramos hasta medianoche o 1:00 de la mañana hasta que el incendio hizo estragos”, dijo.

Asimismo, mencionó que en ese momento los miembros del M-19 decían que eran soldados de Bolívar y su lema era “vencer o morir”.

“Había colocado bombas para volar el palacio. Apareció afortunadamente un capitán del Ejército que las desactivó”, indicó.

En medio de la sorpresa que vivieron en ese momento, señaló que “si el Gobierno hubiera negociado y cedido (ante el M-19), se hubieran tomado el poder”.

Paso por la Alcaldía de Bogotá

También recordó con aprecio una anécdota que le pasó cuando estuvo en la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues un empleado que duró muchos años allí le dijo que lo apreciaba por haberle “sacado la cédula” a la ciudad, porque antes “era un pueblo”.

“Eso me pareció simpático y gráfico. La Alcaldía que dirigí, en medio de críticas, no era bien vista. Incluso Carlos Lleras Restrepo me dijo ‘he visto que lo critican mucho, pero ninguno lo haría mejor que usted si estuvieran en ese cargo’”, contó.

