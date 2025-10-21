Imagen de referencia y logo de Tecnoquímicas. Fotos: Getty Images / @TQconfiable

Tecnoquímicas se unió a Vamos Pa’Lante con millonario aporte para jóvenes estudiantes

Esteban Piedrahita Uribe, rector de la Universidad Icesi, estuvo en La W para hablar sobre el compromiso de la institución con la educación de los jóvenes, pero también para anunciar una millonaria donación a Vamos Pa’Lante, un programa que ayuda a que estudiantes colombianos terminen sus carreras profesionales.

Aunque reconoció que han disminuido el porcentaje de deserción de los estudiantes en la Icesi, aún tienen un 16% en ese indicador. Sin embargo, aseguró que están orgullosos del trabajo que han hecho en pro de los jóvenes.

“Se trata de que los estudiantes avancen y consigan trabajos de muy buen nivel”, dijo.

Además, Piedrahita mencionó que en la Icesi hay jóvenes con “mucho potencial”, pero deben seguir trabajando por ello.

Es por eso que anunció que la reconocida empresa Tecnoquímicas, a través de Icesi, se unió a Vamos Pa’Lante, como en años anteriores, pero esta vez con una donación de 300 millones de pesos.

“Tecnoquímicas es nuestro gran benefactor y ha contribuido a la formación de miles de jóvenes, siempre vinculado a Vamos Pa’Lante”, señaló.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.