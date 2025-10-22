Álvaro Uribe y Jaime Lombana. Fotos: Captura de pantalla / (Colprensa - Lina Gasca)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Álvaro Uribe es una persona ejemplar y transparente, eso quedó claro”: Jaime Lombana

Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, pasó por los micrófonos de La W y explicó el fallo absolutorio del expresidente.

El martes 22 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, contra el expresidente Uribe Vélez y, en su lugar, lo absolvió de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Sobre esto, Lombana explicó que el Tribunal dio una muestra de rigor y claridad.

“Hay un cambio en la postura respecto a las grabaciones. pero una interceptación debe cumplir con unos requisitos mínimos de ley”, dijo.

Y explicó: “Si interceptan a un ciudadano con el número de otro ciudadano no se puede justificar ese error, pero el tribunal aborda con garantismo el tema y restablece la seguridad jurídica en el sentido de que no se puede argumentar que se hubiese interceptado a una persona por error, y que el contenido de esas grabaciones sea lícito y se pueda usar como prueba”.

Asimismo, aclaró que el tema con la juez Heredia no es nada personal: “Yo critico providencias no personas ni mucho menos funcionarios”.

“La decisión de primera instancia traía figuras de jurisprudencia extranjera”, agregó.

Es por eso que fue enfático en mencionar que la decisión que se tomó este martes es una restauración confianza en el derecho, garantías y seguridad jurídica.

“Álvaro Uribe es una persona ejemplar, es una persona correcta, es un líder, un ser humano absolutamente transparente, bueno, y eso ayer eso quedó claro”, señaló Lombana.

De este mismo modo, reiteró que la sentencia fue muy fuerte. “Habla de la falta de argumentación de la primera instancia, que habla de sesgo, de subjetivismos que son inaceptables”.

Por otro lado, el abogado defensor del exmandatario, aprovechó para agradecerle a personas que han trabajado en este caso.

Asimismo, recalcó que las decisiones en derecho se respetan, se controvierten. “Las decisiones, no las personas”.

“De parte del equipo de defensa del doctor Álvaro Uribe no hubo nunca una sola frase en contra del funcionario, atacamos los argumentos, los errores, las contradicciones”, dijo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y agregó: “Lo de ayer es un mensaje de confianza en la institucionalidad colombiana en estos momentos de dificultad en nuestro país, los momentos de crisis que ha tenido el país la rama judicial siempre ha sostenido el ventarrón, el huracán de las consecuencias a las que se ha visto sometido”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Álvaro Uribe es una persona ejemplar y transparente, eso quedó claro”: Jaime Lombana 23:42 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: