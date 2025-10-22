ANI advirtió que Coviandina no ha hecho los mantenimientos de la vía al llano con rigor

En diálogo con La W, Roberto Uparela vicepresidente ejecutivo de la ANI, se refirió a la alerta realizada por la concesión de la vía Bogotá- Villavicencio, que advierte que son 130 puntos con mayor riesgo de deslizamiento a lo largo de los 85,6 kilómetros, el funcionario señaló que parte de la responsabilidad recae en Coviandina por no realizar los mantenimientos adecuadamente.

Puede leer: Gobierno busca restablecer en un mes un carril de la Vía al Llano

“Es muy cierto que este mantenimiento a esta red de pozos de abatimiento en la parte alta de los taludes no se han hecho con el rigor y la periodicidad que amerita y prueba de ello es lo que pasado en el kilómetro 18”, señaló el vicepresidente de la ANI.

Aseguró que para noviembre se tiene contemplada la apertura de por lo menos un carril adicional en el kilómetro 18 de la carretera, obras que dependen de los mantenimientos para mitigar el exceso de humedad en la parte alta de la montaña.

“Hoy precisamente lo que ha permitido que en el próximo mes de noviembre podamos habilitar ese punto particular es porque la concesionaria está haciendo lo que le corresponde, que es atender la parte alta del talud con obras de drenaje y atendiendo los pozos de abatimiento”, agregó.

Frente a los 3 billones de pesos que Coviandina dijo que se requieren para dejar la vía en óptimas condiciones, atendiendo los futuros riesgos de deslizamientos, la ANI aseguró que por ahora se han apropiado unos recursos para iniciar con obras urgentes que permitan la estabilización de la carretera.

Le puede interesar: Intervención de la vía al Llano costaría más de $3 billones

“en anuncio que hizo la ministra de Transporte hace pocos días en el presupuesto aprobado para el 2026, quedó aprobada una partida de 100 mil millones de pesos que será destinada para la vía al llano”, recalcó.