“CNE quiere sacar al Pacto Histórico de la contienda”: Alejandro Ocampo sobre consulta de izquierda

Por medio de una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano renunciaron a participar en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, por lo que los precandidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda competirán con el aval del Polo Democrático.

Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico, se refirió en los micrófonos de La W al tema, asegurando que es el CNE el que a puesto trabajas para evitar la participación de los precandidatos de la colectividad en la contienda del 2026.

“Se tomaron medidas frente a lo que ha hecho el CNE para jodernos la consulta, han hecho todo lo posible para evitar que el proceso avance, es toda una operación política contra el partido del presidente Petro. El Polo Democrático decidió apropiarse de la consulta y decir que es una interna del partido, saliendo de ella la UP y el Partido Comunista (…) No se trata de si el CNE lo permite, sino de una decisión de partidos”, aseguró.

¿El problema de la consulta se resuelve si el Polo de apropia de ella?

El representante Ocampo mencionó que desde el comienzo no debió de existir un problema, pero “el CNE esperó hasta el último minuto para que, por fechas, no pudieran presentarse”.

“El CNE ha puesto todos los palos en la rueda para frenar la consulta, que es un organismo político y no electoral, hay señores allí que no hacen sino politiquear. Los tarjetones los imprime la Registraduría, hicieron lo que debían hacer, pero todo eso ha sido culpa del CNE que ha estado operando políticamente haciéndole una trampa al partido del presidente”, dijo.

¿Carolina Corcho hace parte del Polo Democrático para participar en la consulta?

Finalmente, Ocampo destacó que Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero se inscribieron al Pacto Histórico bajo unas condiciones que les permiten militar en la coalición, por lo que los tres estarían cobijados por el Polo Democrático.

“Todo quedó claro al comienzo, pero después de un mes, el CNE respondió de forma extemporánea, cuando debieron de anunciar la inhabilidad antes de la inscripción (…) Carolina e Iván están de acuerdo en ir a la consulta interna del Polo”, concluye.

Escuche la entrevista completa en La W:

