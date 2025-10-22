La W RadioLa W Radio

Hamás no va a abandonar el poder, quiere aniquilar hasta la última vida: Abogado en Gaza

Moumen Al Natour, abogado de Gaza, aseguró que Hamás nunca entregará las armas.

Hamás anunció un acuerdo “para poner fin a la guerra en Gaza”. Foto: Getty Images/ EFE.

Moumen Al Natour, abogado de Gaza y expreso político de Hamás, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la guerra entre Hamás y los gazatíes.

“Hamás pretende asesinar a todos los que son como yo, opositores a ella, yo soy el fundador de un movimiento que se llama ‘queremos vivir’ y por eso me están buscando para la captura por su parte, pretenden asesinar a todos”, dijo.

Asimismo, aseguró que Hamás quiere luchar hasta el último suspiro y consideran las pérdidas de civiles como pérdidas tácticas.

“No van a abandonar el poder de ninguna de las maneras y tienen la pretensión de seguir luchando hasta aniquilar la última vida”, detalló.

