Hamás no va a abandonar el poder, quiere aniquilar hasta la última vida: Abogado en Gaza

Hamás no va a abandonar el poder, quiere aniquilar hasta la última vida: Abogado de Gaza

Moumen Al Natour, abogado de Gaza y expreso político de Hamás, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la guerra entre Hamás y los gazatíes.

“Hamás pretende asesinar a todos los que son como yo, opositores a ella, yo soy el fundador de un movimiento que se llama ‘queremos vivir’ y por eso me están buscando para la captura por su parte, pretenden asesinar a todos”, dijo.

Asimismo, aseguró que Hamás quiere luchar hasta el último suspiro y consideran las pérdidas de civiles como pérdidas tácticas.

“No van a abandonar el poder de ninguna de las maneras y tienen la pretensión de seguir luchando hasta aniquilar la última vida”, detalló.