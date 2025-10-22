El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las graves consecuencias que tendría en pensiones de colombianos traer las inversiones al país

Una fuerte polémica se ha desatado por un borrador de decreto que está construyendo el Gobierno Nacional que obligaría a que los fondos privados de pensiones traigan de inmediato los ahorros que tienen en el exterior a nuestro país para invertirlos acá.

Es decir, a que hagan inversiones forzosas.

Al respecto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó en W Radio que administran $500 billones y casi la mitad de esos recursos están invertidos en el extranjero.

“Muy buena parte de esos $250 billones están invertidos con la visión que invierten los fondos de pensiones, que es una visión de largo plazo. Por lo tanto, la viabilidad de vender esos activos en el extranjero es baja, necesitaría de mucho tiempo de condición de mercado favorables para no entrar en detrimento de esos ahorros que son de los cerca de 20 millones de trabajadores colombianos que han confiado esos recursos en los fondos privados”, aseguró.

Además, afirmó que la nacionalización de esos recursos es otro de los inconvenientes porque la mayoría está en moneda extranjera, así como la compra de activos en Colombia se necesitaría encontrar demanda de recursos para eso.

¿Cuáles serían las consecuencias de esto?

El economista resaltó que esto traería efectos macroeconómicos.

“Cabe la posibilidad de que se pierdan recursos de los ahorros de los colombianos por tener que vender por una orden, vender a precios inadecuados, apreciar la tasa de nominal (…) la consecuencia de esto es que haya menores pensiones y mayor pasivo pensional”, aseveró Velasco.

En este mismo sentido, Andrés Velasco afirmó que otra consecuencia es que la confianza de las personas que invierten en Colombia podría deteriorarse.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Las graves consecuencias que tendría en pensiones de colombianos traer las inversiones al país 05:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: