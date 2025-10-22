Nos preocupa lo que pasa en el Caribe, nos impacta: Cancillería francesa sobre crisis EEUU y Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nos preocupa lo que pasa en el Caribe, nos impacta: Cancillería francesa sobre crisis EEUU y Colombi

Pascal Confavreux, vocero de la Cancillería francesa, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la relación entre Estados Unidos y Colombia.

“Todo el mundo ha visto esas imágenes, todo el mundo está preocupado porque lo que ocurre en el Caribe impacta a Francia, hay territorio francés en el Caribe”, dijo en referencia a los ataques a embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos.

Además, anunció que Francia, en esta zona del Caribe, está adelantando un frente muy importante en su lucha contra el narcotráfico.

Incluso, aseguró que “esa lucha se tiene que dar conforme al derecho internacional”.

En referencia a la forma en la que ha ido escalando la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el vocero fue enfático en decir que no se van a pronunciar frente a disputas de otros gobiernos.

“No vamos a pronunciarnos, lo único que queremos es avanzar en la lucha contra el narcotráfico, que podamos anticipar flujos de narcóticos y poder controlarlo”, detalló.