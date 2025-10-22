“Ya se ha comenzado a reducir la ayuda a Colombia por la actitud de Petro”: Mario Díaz-Balart
Mario Díaz-Balart, congresista republicano, aseguró que las actitudes de Gustavo Petro le están haciendo daño a los colombianos, al estado de derecho de Colombia y a la relación con Estados Unidos, la cual ha sido, por décadas, muy positiva.
14:29
Mario Diaz Balart. Foto: Getty Images.
Mario Díaz-Balart, congresista republicano, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia y la posibilidad de que Gustavo Petro ingrese a la Lista Clinton.
Según Díaz-Balart, aunque Petro fue elegido democráticamente, tiene un historial muy conocido no solo por los colombianos sino a nivel mundial. “Sus asociaciones a grupos narcoterroristas no es algo nuevo”.
Además, detalló que no es solo este tipo de asociaciones, sino también el daño que le está haciendo el mandatario a los colombianos, al estado de derecho de Colombia y a la relación con Estados Unidos, la cual ha sido, por décadas, muy positiva.
Suspensión de ayuda
La suspensión de ayuda de parte de Estados Unidos, anunciada por Donald Trump, estaría entrando en vigencia antes del 2026.
“Ya se ha comenzado a reducir la ayuda a Colombia por la actitud del irresponsable de Petro”, dijo detallando que esta reducción comenzó en el presupuesto del 2024.
“La ley de presupuesto del 2026 hay una reducción del 50%“, dijo, agregando que la producción de coca ha aumentado dramáticamente en Colombia. ”El presidente ha anunciado que esto no puede continuar en impunidad".