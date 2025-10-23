“A Petro le recomendaría que se calle”: Juan Carlos Pinzón por crisis con Donald Trump

Los precandidatos Juan Carlos Pinzón y Camilo Romero pasaron por los micrófonos de La W a propósito de los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe y, recientemente, el bombardeo en el mar Pacífico contra una lancha en las costas colombianas. Ambos debatieron sobre la crisis con el Gobierno Trump.

“Cuando esto pasa en aguas internacionales y por supuesto fuera del alcance del control territorial de Colombia tiene un efecto disuasivo muy real sobre los narcotraficantes”, dijo Pinzón y agregó que “si pasa en aguas internacionales no es un tema en el que yo tenga que entrar en debate, porque son personas que están en la criminalidad. Miembros, muchos de ellos, de grupos terroristas”.

Por su parte, Romero aseguró que “no es permisible el asesinato de ciudadanos sin que haya responsabilidad del Estado y un debido proceso (...) Aquí no hay unos aliados del narcotráfico y otros que luchan contra él. Todos queremos acabarlo”.

Crisis diplomática entre Petro y Trump

Según Pinzón, quien “ha provocado todo este desastre es Gustavo Petro. En eso nadie se equivoque” Y aseguró que le recomendaría al presidente “que se calle, que se atempere y que piense en el bien del país.”

Y aseguró que el presidente Petro “odia a Colombia. Y claro, el presidente Trump, todo el mundo lo conoce, es una persona que reacciona en caliente. Pero lo cierto es que aquí hay unas provocaciones muy fuertes”.

Romero le respondió y aseguró que “no podemos ponernos de rodillas frente a un señor muy bravo que hoy intenta controlar el mundo”. Según dijo, Petro es un presidente que “defiende a su país con argumentos, no con rodilleras.”

Proyecto de la Asamblea Constituyente

“Me parece aterrador que a ocho meses de que se termine un Gobierno nos quieran forzar una historia constituyente o la permanencia en el poder”, dijo Pinzón.

Por su parte, Camilo Romero aseguró que es “necesario el debate sobre una constituyente. No hay que tenerle miedo a los debates”, pero que si se llegara a dar, debe tener “líneas rojas claras: por ejemplo, no a la reelección, esa debe ser indiscutible”.

Pinzón responde a José Obdulio Gaviria, quien dijo que es “su favorito”

“Aprecio mucho todo el apoyo que estoy recibiendo de muchas personas, yo se lo agradezco tremendamente y siento que el país quiere básicamente que vuelva una postura de fuerza, de firmeza, de claridad, pero al mismo tiempo con mucho corazón y conocimiento de Colombia”, dijo Pinzón.