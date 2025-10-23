Alertas por posible cobro por transacciones con Bre-B: fomenta el efectivo, dice Colombia Fintech

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, se pronunció en La W sobre el impacto que tendría el cobro de 1.5% de retención en la fuente a los comercios que reciban pagos electrónicos a través de Bre-B o billeteras como Nequi o dale!

El líder gremial afirmó que hay un caso muy cerca en Brasil, que tiene el sistema de pagos más moderno del mundo y con el solo rumor hace un par de meses de que en Brasil iban a poner impuestos a la gente por PIX, se redujo en un 20% la transaccionalidad.

“Si le va a pagar o a vender a alguna tienda y ahora va a estar usted sujeto a un impuesto del 1.5%, pues la gente se va a quedar en el sistema que tenemos hoy en día, que es el efectivo”, aseveró Santos.

Además, agregó que con esto y con el nivel de informalidad que tienen en Colombia los comercios pequeños, esa puede ser la utilidad.

Es decir, la utilidad se les iría en este pago de retención, que es un adelanto al pago del impuesto de renta.

“Este sistema de pagos Bre-B se diseñó para toda la gente que está en la informalidad, que no necesariamente presenta una declaración de renta, que no necesariamente tiene acceso a productos financieros, que muy seguramente está excluida del crédito, y para ellos se diseñó y se pensó este sistema por parte del Banco de la República.

Entonces decirle: mire, le vamos a quitar 1.5% de cada transacción que haga podría quitarle la utilidad”.

Incluso señaló que el recaudó que el Gobierno quiere hacer esto, pero es “una ilusión de un gran recaudo que nunca se materializa, pero que en últimas sí genera un desincentivo inmenso”.

El Gobierno ha señalado que con esta medida quiere “equiparar la cancha” pues a los pagos a comercios con tarjetas débito y crédito ya les cobran la retención en la fuente.

