Así fue la reunión de Juan Carlos Pinzón con empresarios en el Nogal

Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a las recientes reuniones que tuvo el exembajador y precandidato Juan Carlos Pinzón en Estados Unidos.

“La reunión de ayer fue muy importante para que Juan Carlos Pinzón le contara a distintos sectores que están muy preocupados por lo que está sucediendo con Estados Unidos”, dijo.

De este modo, destacó que haber informado a los congresistas importantes, compartir sus gestiones y tratar de explicar por qué es importante tener actividad por parte del sector privado y los que estamos preocupados por relaciones con Estados Unidos es de aplaudir.

“Lo que hizo fue tratar de mostrar que el país se vería muy afectado en caso de que se aprueben sanciones y aranceles al país a través de mensajes claros y es que tenemos que ser un solo equipo más allá de lo que hace el presidente Petro y promover una relación muy positiva para la gente”, detalló.

¿Trump está interviniendo en en el proceso electoral de Colombia del 2026?

“El que ha provocado tensiones es Petro, que antes de la campaña de Trump lo ha atacado y ha tenido una postura errática presionando las relaciones que desde décadas habían sido positivas”, dijo Chacón.

Le puede interesar: El precandidato Juan Carlos Pinzón habló en La W de sus propuestas de cara a las elecciones 2026

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Siendo así, enfatizó en que es muy importante tener claro que “los ciudadanos tenemos la responsabilidad de reforzar canales, que no necesariamente tienen que ser los oficiales, para defender los intereses del país”.

Y agregó: “Yo no veo que Estados Unidos esté haciendo un juego”.