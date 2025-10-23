Deudas de Nueva EPS tienen en ‘jaque’ a la operación de varios hospitales del país

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Deudas de Nueva EPS tiene en ‘jaque’ a varios hospitales del país

Juan Felipe Valencia, gerente del Hospital de Caldas, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la presión que tienen por las deudas que tiene la Nueva EPS con ellos.

“Manizales es una ciudad pequeña y la red de alta complejidad es débil. El cierre de una entidad genera una presión muy fuerte. Nosotros venimos desde hace varias semanas con una declaratoria de emergencia en la red hospitalaria de la ciudad. Entonces, la red de alta complejidad es débil, y el cierre de una u otra entidad genera una presión muy fuerte sobre los demás. En este momento, de las cuatro instituciones de alta complejidad que atienden a Nueva EPS, desde ellas les tienen cerrado servicios”, dijo.

Asimismo, mencionó que el Hospital de Caldas atiende el 75% de los partos de la ciudad y el 37% de los partos de Caldas.

Otro de los casos de hospitales en ‘jaque’ es el de San José de Buga, en el Valle del Cauca. El doctor Luis Guillermo Franco, gerente de esa entidad, también habló con La W y afirmó que con ellos tienen una deuda de 49.000 millones de pesos, empeorando la situación desde la intervención de la Nueva EPS.

Finalmente, dijo que esta situación tiene en “difícil operatividad de los servicios de salud”.

Escuche la entrevista completa:

