Gustavo Petro y justicia colombiana. Fotos: cortesía de la Presidencia de la República de Colombia / Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Magistrado respondió a Petro por “descalificar” fallo en caso Uribe: “pone en riesgo a las personas”

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el fallo en segunda instancia que absolvió a Álvaro Uribe Vélez.

“La crítica frente a las decisiones judiciales es absolutamente válida en una democracia. Sin embargo, de quien viene la descalificación es uno de los temas de reflexión para el país. No podemos seguir cayendo en esa espiral”, indicó.

Recordó que el caso aún tiene el recurso de casación, por lo que “descalificar lo que hace es horadar la justicia”.

Asimismo, mencionó que, con las expresiones en el consejo de ministros en contra de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el mandatario de los colombianos pone en riesgo a los magistrados y a sus familias.

“Aquí se pone en riesgo a las personas, no tenemos esquema de seguridad, al igual que nuestras familias. Enturbiar a la opinión pública puede llevar a que algún desadaptado, en alguna situación especial, diga ‘no es que yo cojo la justicia por mi cuenta y hago lo que creo debo hacer’”, afirmó.

Le puede interesar: Caso Álvaro Uribe: Víctimas presentarán en bloque el recurso extraordinario de casación

De la misma manera, el magistrado Lara sostuvo que nunca desde la Presidencia de la República, han existido “descalificaciones” como las que hizo Petro.

“Quien descalifica no es cualquier persona, es el presidente de la República. Hay que atemperar esa clase de declaraciones”, dijo.

Finalmente, recordó el caso de México, en donde, según señaló, las descalificaciones del expresidente López Obrador cuestionaba las decisiones judiciales que no le gustaban.

“En Colombia no podemos permitir que la democracia y la división de poderes quede al vaivén de lo que quiere el presidente”, concluyó.

Reviva la entrevista completa aquí: