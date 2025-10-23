Miguel Polo Polo y botas en conmemoración de falsos positivos. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / (Colprensa - Lina Gasca)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nos sigue revictimizando: representante de madres de falsos positivos tras retractación de Polo Polo

Jacqueline Castillo, representante de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la retractación que hizo el representante Miguel Polo Polo luego del fallo de la Corte Constitucional.

Lea aquí: Miguel Polo Polo ofreció disculpas a las madres de falsos positivos tras fallo de la Corte

Para las madres víctimas de falsos positivos, la disculpa del congresista las “sigue revictimizando”.

“Dice que inflamos las cifras para sacarle dinero al Estado, que estamos dañando el buen nombre de las Fuerzas Militares cuando fueron ellos mismos. Ese señor es cada vez más cínico y dijo que no conocía a las madres”, dijo.

Castillo calificó como “despreciable” a Miguel Polo Polo y aseguró que “no se lavará las manos” con esa disculpa. “No, esperamos que se haga el evento público”.

“Si tenemos que ir a una nueva instancia, lo haremos. Él no se va a lavar las manos con el documento revictimizante que hizo”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Nos sigue revictimizando: representante de madres de falsos positivos tras retractación de Polo Polo 04:36 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: