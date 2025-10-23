Nos sigue revictimizando: representante de madres de falsos positivos tras retractación de Polo Polo
La representante de Mafapo calificó al representante Miguel Polo Polo como “despreciable” luego de su disculpa por botar las botas en conmemoración a las víctimas de falsos positivos en Colombia.
Miguel Polo Polo y botas en conmemoración de falsos positivos. Fotos: (Colprensa - Mariano Vimos) / (Colprensa - Lina Gasca)
Jacqueline Castillo, representante de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la retractación que hizo el representante Miguel Polo Polo luego del fallo de la Corte Constitucional.
Para las madres víctimas de falsos positivos, la disculpa del congresista las “sigue revictimizando”.
“Dice que inflamos las cifras para sacarle dinero al Estado, que estamos dañando el buen nombre de las Fuerzas Militares cuando fueron ellos mismos. Ese señor es cada vez más cínico y dijo que no conocía a las madres”, dijo.
Castillo calificó como “despreciable” a Miguel Polo Polo y aseguró que “no se lavará las manos” con esa disculpa. “No, esperamos que se haga el evento público”.
“Si tenemos que ir a una nueva instancia, lo haremos. Él no se va a lavar las manos con el documento revictimizante que hizo”, sostuvo.
Escuche la entrevista completa aquí:
