Nos va a llevar a una situación negativa: exministro Tomás González sobre propuesta de vender Premian

El exministro de Minas y Energía, Tomás González, fue uno de los 70 firmantes del documento donde académicos, expertos, exministros y exintegrantes de la Presidencia y la junta directiva de Ecopetrol, pidieron a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación frenar las intenciones del Gobierno Nacional de vender la participación de la petrolera colombiana en Permian.

El exfuncionario advirtió que esto afectaría las finanzas públicas simplemente por una ideología del presidente Petro.

“Sin tener claro cómo se va a vender, a qué precio se va a vender, qué se haría con los recursos que se obtuvieran para reemplazar un negocio tan rentable como el que se tiene, entonces uno ve todo eso y dice, esto muy seguramente nos va a llevar a una situación muy negativa, muy difícil e indeseable para la mayoría de los colombianos”, dijo.

Recordó el episodio de hace un año donde el presidente Petro frenó el negocio para aumentar la participación de Ecopetrol en el Permian, que hubiera representado más de un billón de pesos para el país. “Se iba aumentar la utilidad como en un 10 por ciento, más de un billón de pesos iban a aumentar las reservas y en el último segundo el presidente llamó a la junta y les dijo, ‘Yo no estoy de acuerdo con el tema del fracking, por favor ese negocio no puede ir’ y la junta finalmente aprobó por mayoría.”

El exministro llamó la atención a los organismos de control para evitar un posible detrimento patrimonial, recordando que este negocio representa el 15% de la producción de Ecopetrol y que en dimensiones totales esta cuenca ubicada en Texas EE.UU. equivale a 6 veces la producción de crudo de Ecopetrol y 24 veces su producción total en gas.