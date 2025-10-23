El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Peter Bishop, urbanista de Europa, llegará a Bogotá al Día Mundial de las Ciudades 2025

Peter Bishop, uno de los urbanistas más influyentes de Europa, y quien llega a Bogotá como Keynote Speaker VIP del Día Mundial de las Ciudades 2025, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este evento.

“Mis expectativas a este evento están abiertas, hace muchos años visité Bogotá y ahora quiero ver el cambio de la ciudad, he viajado a diferentes países de Latinoamérica y he visto la transformación del pensamiento innovador en cuando al transporte y medio ambiente”, dijo, detallando que también le llama mucho la atención de intercambiar ideas con los otros expositores.

¿Qué características de Londres podrían trasladarse y beneficiar Bogotá?

Afirmó que Londres ha tenido una transformación interesante en los últimos 25 años a la cual califica como “exitosa”.

“Se han presentado muchos desarrollos de los eventos, como las Olimpiadas de Londres”, dijo.

Incluso, dijo que considera que el éxito han sido las alianzas entre lo público y lo privado", afirmó.

Finalmente habló de la sostenibilidad y la importancia de esta en todos los niveles del urbanismo recalcando que hay que desarrollar estrategias urbanas que hablen del impacto climático.

“Una buena ciudad es la que tiene una población mixta y se la da diferentes usos, no solo parques y paisajes sino de las calles también”, afirmó agregando que es de vital importancia que una ciudad se adapte a las condiciones climáticas.

Día Mundial de las Ciudades 2025

La capital colombiana será la sede oficial del Día Mundial de las Ciudades del 2025, evento coordinado por ONU Hábitat.

Este tiene el propósito de "sensibilizar a la comunidad internacional sobre las tendencias, desafíos y oportunidades de la urbanización, promover la cooperación entre países y actores locales, y contribuir a la construcción de ciudades equitativas, prósperas, sostenibles e inclusivas“.

Para esta edición, se realizará la conmemoración global bajo el enfoque de ‘Ciudades inteligentes centradas en las personas’.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre.