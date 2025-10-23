Reconocido capo del Norte del Valle que pagó condena en Estados Unidos se quitó la vida en Pereira

En una finca de la ciudad de Pereira se quitó la vida Gildardo Rodríguez Herrera de 59 años de edad, quien fue reconocido como “el hombre de la camisa roja” extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico en septiembre de 2009 y recapturado a comienzos de mayo del 2016 cuando regresaba al país luego de cumplir su sentencia.

El hecho ocurrió en una finca de la vereda Monte Largo, zona rural de Pereira, donde Rodríguez Herrera se disparó en el baño principal de la vivienda, mientras su esposa estaba en la sala. Aunque logró ser trasladado con vida a un centro asistencial, horas después falleció.

Reconocido capo del Norte del Valle

Rodríguez Herrera, entre los años 2003 y 2008 escaló en la organización criminal al lado de narcos conocidos como Alias ‘La Iguana’, alias ‘Capachivo’, alias ‘Don Diego’, jefes de la época del Norte del Valle.

Pagó una condena en una cárcel de los Estados Unidos donde entregó información de la organización y al ser liberado viajó a Colombia en el año 2016, donde fue capturado por Migración Colombia y sentenciado a 30 años de prisión; sin embargo, para el 2017 el Tribunal Superior de Buga ordenó la libertad inmediata de “El Hombre de la camisa roja”.

Antes de conseguir su libertad, Rodríguez Herrera intentó ser parte del proceso de paz y participar en la Jurisdicción Especial para la Paz, sin embargo no fue aceptado.

Antecedentes delictivos y rol

Inició su actividad criminal en el Valle del Cauca , vinculado al narcotráfico.

, vinculado al narcotráfico. Dentro de la organización de “Don Diego”, fue reclutador de militares y exmilitares para seguridad privada y filtración de información de la fuerza pública.

para seguridad privada y filtración de información de la fuerza pública. Controlaba rutas internacionales de envío de cocaína y administraba laboratorios de producción .

y administraba . Integrante de la banda Los Machos , brazo armado del Cartel del Norte del Valle.

, brazo armado del Cartel del Norte del Valle. Enfrentó cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir y narcotráfico, especialmente en Zarzal y Tuluá (Valle del Cauca) entre 2004 y 2005.

Capturas y situación judicial