Soluciones W: Musical Cedar dona instrumentos a familia de jóvenes talentos

Néstor Herrera y Lilian Afanador, padres de familia, buscaron un apoyo de Soluciones W para cambiar los instrumentos musicales de sus tres hijos Tomás, Zara y Jerónimo Herrera, jóvenes estudiantes de música.

En su mensaje, la madre reafirmó su preocupación: “Actualmente, mis hijos cuentan con instrumentos bastante deteriorados que no les permiten desarrollar plenamente sus habilidades.”

En los micrófonos de La W Lilian expresó el deseo de su familia: “Por su nivel musical ya necesitan unos instrumentos un poco más profesionales”, aseguró.

Luego de su solicitud, Musical Cedar, una compañía con más de 50 años de trayectoria, apoyando la música colombiana con la distribución de instrumentos musicales en todo el país, decidió donar un violonchelo, una flauta traversa y un piano, para que estos jóvenes apasionados por la música puedan continuar con sus estudios profesionales.

Cabe resaltar que estos instrumentos tienen un costo aproximado de 10 a 12 millones de pesos.

“Queremos apoyar a Lilian con los instrumentos que ella necesita. La empresa Musical Cedar quiere hacer parte de la historia de sus hijos como músicos”, aseguró Consuelo Briceño, coordinadora comercial de Musical Cedar, en W Radio.

Con impacto profundo, Lilian agradeció el inmenso gesto de la marca colombiana, que representa la esperanza de un futuro prometedor para su familia y apoyo para el talento musical colombiano.