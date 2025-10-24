Acalorado debate entre Juan Carlos Losada y Rafael Manjarrez: ¿Sayco hace campaña por Pedro Flórez?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada y el presidente de Sayco, Rafael Manjarrez, mantuvieron un acalorado debate en La W por el presunto apoyo e impulso que le estaría dando Sociedad de gestión colectiva de Derechos de Autor a Pedro Flórez.

“Eso no tiene nada que ver con la misionalidad de Sayco, no es para hacer proselitismo político. Es una falta ética por parte de la Sociedad de Derechos de Autor”, aseguró Losada.

Incluso, el congresista aseguró que Manjarrez lleva incumpliendo las normas desde hace tiempo.

“Él ha usado el canal de amistad con Pedro Flórez para entregarle el monopolio total de los derechos de autor”, indicó.

Por su parte, Rafael Manjarrez le respondió a Losada, pidiéndole “honestidad” luego de escuchar sus declaraciones.

“Hablándole a Colombia con la doble moral no vamos a salir del estado de dificultad en el que nos mantenemos. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras obligaciones y derechos”, dijo.

“Sayco es una empresa que tiene 12.00 autores y todas las tendencias políticas. Por ejemplo, la secretaria general es una mujer de izquierda e hizo una extralimitación recientemente”, añadió.

Asimismo, Manjarrez afirmó que el senador Flórez “tiene todo el derecho a que Sayco o cualquier gremio se le acerque”. Incluso, denunció que, con un proyecto de Losada, se pretendía “meterle mano” a dineros privados.

Escuche el debate completo aquí: