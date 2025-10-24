Exgobernador del Cauca invita a hacer “acto infiel” para votar por miembros del Pacto en consulta

Un video al que tuvo acceso W Radio deja en evidencia la invitación hecha por el exgobernador Elías Larrahondo Carabalí durante un encuentro en la que incentiva a los asistentes a votar por dos miembros del Pacto Histórico en la consulta del próximo 26 de octubre.

La duda tiene que ver con la antigua participación de Larrahondo en Colombia Renaciente, que anteriormente hizo parte de la coalición que hubo con Cambio Radical, un detalle que generó alarma.

En entrevista con W Radio, el exgobernador aclaró que actualmente no es militante de ningún partido político: “yo me declaro como un hombre liberal, como un hombre del progresismo, como un hombre que defiende las luchas sociales”.

Aseguró que el encuentro en el que estaba, en el municipio de Miranda, tenía el objetivo de impulsar un proyecto que busca contar con “un amigo afro” en la contienda del próximo mes de marzo para las elecciones de Congreso de la República.

Agregó que su llamado, más que votar por un partido diferente al que él promueve, tiene que ver con una alianza entre “indios, negros y mestizos” en Cauca, la cual, según explicó, se ha visto afectada históricamente por confrontaciones en temas de tierras y territorios.