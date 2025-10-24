El código iframe se ha copiado en el portapapeles

FDA aprobó nuevo mecanismo para detección temprana del Alzheimer: el estudio lo hizo un colombiano

Hugo Caicedo, nacido en Cali, es un destacado científico colombiano que ha dejado una huella importante en la biotecnología y la ingeniería biomédica en Estados Unidos, Caicedo comenzó su carrera colaborando con cardiólogos del Hospital Universitario del Valle.

Además de su trayectoria en biotecnología e ingeniería biomédica, el doctor Hugo Caicedo se ha destacado en la investigación del Alzheimer. Su trabajo se centra en aplicar avances tecnológicos y biomédicos para comprender mejor los mecanismos de la enfermedad y desarrollar estrategias innovadoras para su diagnóstico y tratamiento.

El colombiano pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su trabajo investigativo y sus recientes logros en esta materia.

“Es una tarea compleja, más que curar es tratar de prevenir la enfermedad, ese ha sido mi enfoque en los últimos diez años. Es un esfuerzo conjunto, el Alzheimer es muy complejo, un solo mecanismo de acción no puede tratar la enfermedad en todas las personas”, aseguró.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recientemente dio luz verde a su investigación sobre el tema.

“La FDA aprobó dos pruebas sanguíneas innovadoras para el diagnostico temprano de la enfermedad, gracias a mi investigación, esto lograría que el Alzheimer se pueda detectar incluso a los 20 años, mucho antes de tener síntomas”, contó.

Finalmente, enfatizó en que, si bien todavía falta mucho para entender las causas del Alzheimer, “se puede lograr un diagnóstico temprano para tratar de retrasarlo, mejorarlo, e incluso aportar para su cura en el futuro, este es un paso en camino a registrar, de forma silenciosa, el desarrollo de la enfermedad”.

Escuche la entrevista completa en La W:

