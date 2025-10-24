El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Pablo Toro, el colombiano nominado a los Crystal Awards, los ‘Oscar’ del turismo

Considerado como el máximo honor de la industria del turismo, los premios Crystal Awards reconocen los programas de viajes de incentivo basados en la creatividad, que impulsen los resultados comerciales a nivel global.

Los ganadores representan la excelencia en su profesión y ofrecen ejemplos inspiradores de cómo las experiencias de viajes de incentivo benefician a los participantes, a sus empresas y a los destinos donde se alojan.

Juan Pablo Toro estudió derecho y administración de empresas en la Universidad de Los Andes, en el 2013 fundó la agencia Vaova Travel, compañía que, según contó a la W Radio, hoy en día cuenta con más de 40 empleados.

Justamente es esta empresa la que podría recibir un reconocimiento en la categoría ‘Excelencia en viajes incentivos en América Latina’ dentro de los Crystal Awards, un certamen conocido como los ‘Oscar’ del turismo por su importancia e influencia dentro de la industria.

“Para este premio estamos nominados por un programa que lanzamos el año pasado, en noviembre. Trajimos a más de 400 mexicanos de una empresa de seguros que estaban abriendo su oficina en Colombia y reconociendo a sus mejores vendedores”, explicó.

Fueron más de 300 aplicaciones, dejando tres finalistas nominados que incluyen Vaova Travel. El premio será entregado en febrero de 2026 en Abudabi.

