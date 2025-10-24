Lena Burke sobre homenaje a Celia Cruz: “Es para la reina más grande que nos ha dado Cuba”
La artista Lena Burke habló en La W sobre el trabajo detrás del proyecto ‘A Celia’, su tributo a la vida y legado de Celia Cruz.
Lena Burke (Romain Maurice/Getty Images) // Celia Cruz (Frans Schellekens/Redferns/GettyImages)
En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la cantautora y pianista cubana Lena Burke habló sobre ‘A Celia’, su tributo a la vida y legado de Celia Cruz, la icónica ‘Guarachera de Cuba’.
La canción fue compuesta y producida por Burke junto al reconocido productor Carlos Álvarez. Además, cuenta con la participación de varias figuras de la salsa: Gilberto Santa Rosa ‘El Caballero de la Salsa’, José Alberto ‘El Canario’, La India y Víctor Manuelle.
