Lena Burke sobre homenaje a Celia Cruz: “Es para la reina más grande que nos ha dado Cuba”

La artista Lena Burke habló en La W sobre el trabajo detrás del proyecto ‘A Celia’, su tributo a la vida y legado de Celia Cruz.

Lena Burke (Romain Maurice/Getty Images) // Celia Cruz (Frans Schellekens/Redferns/GettyImages)

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, la cantautora y pianista cubana Lena Burke habló sobre ‘A Celia’, su tributo a la vida y legado de Celia Cruz, la icónica ‘Guarachera de Cuba’.

La canción fue compuesta y producida por Burke junto al reconocido productor Carlos Álvarez. Además, cuenta con la participación de varias figuras de la salsa: Gilberto Santa Rosa ‘El Caballero de la Salsa’, José Alberto ‘El Canario’, La India y Víctor Manuelle.

