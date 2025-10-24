El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Claudia Lacouture por tensión EE.UU. - Colombia: “Empleos de los colombianos se ponen en juego”

Las tensiones entre los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia han generado preocupación por las afectaciones que se puedan generar en el panorama económico, así como por la posibilidad de que se impongan nuevos aranceles para el país sudamericano.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, la organización que promueve el comercio la inversión y los negocios entre Estados Unidos y Colombia, pasó por los micrófonos de La W para habla sobre el tema.

“El tema de los aranceles sigue sobre la mesa, es impredecible, no nos podemos quedar conformes de que no van a llegar porque hay diferentes vías por las que el Gobierno de EE.UU. y su presidente puede establecer estos aranceles”, aseguró.

Asimismo, destacó que estas tensiones se dan principalmente por diferencias ideológicas entre ambos presidentes.

“Se muestra mucha frustración de lado y lado en las acciones que se están tomando sobre todo en los temas relacionados con el narcotráfico (…) Tenemos reuniones constantes de visitas mías a diferentes entidades del Gobierno, al Congreso, abriendo espacios y nos han oído. Hay posibilidad incluso de reducir los aranceles y es importante avanzar en ese sentido, el proceso de Colombia de negociación va mucho más lento que con otros países de Latinoamérica”, agregó.

¿Quién será el más afectado tras estas tensiones entre EE.UU. y Colombia?

Según explicó Lacouture, “el Gobierno colombiano sabe que millones de empleos dependen de las exportaciones, de la inversión, del turismo, a nadie lo obligan a tener negocios con Estados Unidos, pero es una relación que genera beneficios. Tenemos que ser conscientes de que los empleos están en juego, el impacto en la economía nacional, lo que vamos a hacer si generamos una confrontación mayor es que los colombianos paguen los platos rotos”.

Finalmente, destacó que, si bien el embajador García Peña ha hecho un buen trabajo, “el presidente Petro lo echa para atrás con un trino”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause María Claudia Lacouture por tensión EE.UU. - Colombia: “Empleos de los colombianos se ponen en juego” 10:51 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí