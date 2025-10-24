El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No nos sorprende en absoluto”: senador Jorge Benedetti sobre salida de Montealegre de MinJusticia

Em diálogo con La W, el senador Jorge Benedetti, del partido Cambio Radical, se pronunció acerca de la salida del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de su cargo en el Gobierno.

Esta noticia se produjo después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia, según reveló Julio Sánchez Cristo. Posteriormente, el ahora funcionario saliente presentó una carta de renuncia “irrevocable” donde atribuyó su salida a la “profunda indignación” por la absolución del expresidente Álvaro Uribe.

Para el senador Benedetti, “no sorprende en absoluto” esta noticia, pues Montealegre, como ministro, fue “el líder y el ideólogo de todo lo que el país rechaza y aborrece en estos momentos” como “la locura de la paz total y de la constituyente”.

“(Fue) el protagonista de todas las peleas, no solamente en Palacio sino también con la institucionalidad de los órganos de control, en el caso concreto la Procuraduría. Era una renuncia que todos sabíamos que podía (ocurrir) en cualquier momento y ya está materializada. No es el primero ni será el último”, expresó.

Benedetti también consideró que, “en momentos en donde lo que se necesita es serenidad, serenidad es lo que no representaba ni él ni este Gobierno Nacional”.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: