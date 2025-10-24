‘Pipe Tuluá’ arremetió contra el comisionado Otty Patiño: “Parece que no le duelen los muertos”
El líder de ‘La Inmaculada’, ‘Pipe Tuluá’ habla en exclusiva con La W sobre su petición de ingresar en el proyecto de paz total del Gobierno Petro, y señaló al comisionado Patiño de no permitirlo.
Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá' y Otty Patiño | FOTO: W Radio
Escuche la entrevista en La W:
