‘Pipe Tuluá’ dijo que avisó al Inpec sobre atentado contra alias ‘Araña’: “todo quedó en bitácoras”

En un diálogo exclusivo con La W, el líder de la banda delincuencial ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, habló de temas como su extradición a Estados Unidos, sus nexos con el narcotráfico y reveló detalles del atentado que se planeaba contra Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, el máximo cabecilla de los Comandos de la Frontera.

El jefe de ‘La Inmaculada’ contó que fue el mismo ‘Araña’ quien le comentó que lo iban a asesinar.

“Me dijo ‘Pipe, me van a asesinar’. Y yo le digo, ‘¿cómo así? ¿Qué?’. Dos personas, él me las señala. Entonces yo le hago saber por un intermediario al director general del Inpec: ‘Señor, van a asesinar a la Araña’. Todo esto queda en unas bitácoras, que el señor Horacio Bustamante entró a las 8:00 de la noche y sacó a los dos venezolanos. Eso, hasta ahí va”, relató.

¿Quién está detrás de los ataques al Inpec?

Al ser cuestionado sobre si él es el responsable de los ataques a los funcionarios y dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo negó, pero mencionó al grupo criminal ‘Mago’.

“No lo he hecho. El grupo ‘Mago’ es a nivel nacional por varias organizaciones”.

Escuche la entrevista completa con ‘Pipe Tuluá’ aquí:

