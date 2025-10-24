El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo: ‘Pipe Tuluá’ habla en exclusiva con La W

Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’, habla en exclusiva en La W, con Julio Sánchez Cristo, luego de que la Corte Suprema de Justicia afirmara que su extradición entró en la recta final.

Sobre su extradición, afirmó que no es narcotraficante, aunque reconoció que sí tiene amigos narcos a los cuales les hace favores.

“No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo. Los investigadores que me hicieron este entrampamiento, que se sienten en un polígrafo conmigo. Hay fuerzas oscuras y mire lo que están haciendo”, afirmó.

Aseguró que seguirá peleando para no ser extraditado. “He cometido mis errores, los he admitido y los he pagado”.

¿‘Pipe Tuluá’ ha sido amigo de narcotraficantes?

Reconoció que “de casi todos” es amigo, “pero no de sus negocios”. Por eso, reveló que los favores que le hace a los narcos tienen que ver con temas de recuperación de bienes a manos de testaferros.

“Favores a ellos no los voy a ocultar, asumo mis actos (…). La mayoría de narcos tienen testaferros y se les roban propiedades. Ellos me buscan para que les devuelvan lo de ellos”.

“Los testaferros que han tenido se les han quedado con cosas, me buscan y me dicen ‘Pipe, ayúdame porque no me quieren devolver eso’ y ellos me pagan un porcentaje”, comentó.

<b>“No le temo a la cárcel”</b> —

‘Pipe Tuluá’ señaló que la mayoría de narcos que se van extraditados para Estados Unidos negocian con las autoridades de ese país, pagan 3 o 5 años de cárcel, salen y se quedan viviendo allá. De esta manera, indicó que el quiere permanecer en Colombia.

“La verdad es que la cárcel no es un lugar para resocializar a nadie, soy una muestra de eso. Por eso, busco mesa de paz. Quiero aceptar mis errores cometidos en Colombia”, aseveró.

El jefe de ‘La Inmaculada’ contó que fue el mismo ‘Araña’ quien le comentó que lo iban a asesinar. “Entonces, se lo hago saber al director del Inpec. Horacio Bustamante entró en la noche y sacó a los dos venezolanos”.

¿Quién está detrás de los ataques al Inpec?

Al ser cuestionado sobre si él es el responsable de los ataques a los funcionarios y dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo negó, pero mencionó al grupo criminal ‘Mago’.

“No lo he hecho. El grupo ‘Mago’ es a nivel nacional por varias organizaciones”.

¿Inpec le facilitad que siga delinquiendo desde la cárcel?

“Eso lo hablaré en una mesa de diálogo”, respondió.

¿Por qué ‘Pipe Tuluá’ quiere ingresar a la Paz Total?

“Yo fui uno de los primeros (en tener voluntad de entrar). Hay cartas públicas en las que he buscado estar en el proyecto del Gobierno”, sostuvo.

Además, dijo que la Paz Total es un atractivo, no solo para el, sino para el comercio, la población civil y los jóvenes.

¿Quién es alias ‘Palustre’?

“Es una persona que era trabajador de ‘Comba’, llegó extraditado”, reveló, aunque dijo que no puede contar qué está haciendo.

Mensaje a miembros de ‘La Inmaculada’

“Queremos que nos de la oportunidad como se le ha dado a Buenaventura y Medellín”.

Incluso, se mostró crítico del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño: “parece que no le duelen la muerte de sus paisanos, nos tienen en la cárcel ¿a dónde nos vamos a volar?”

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo: ‘Pipe Tuluá’ habla en exclusiva con La W 12:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: