¿Quién está detrás de los atentados contra miembros del INPEC? ‘Pipe Tuluá’ señaló al grupo Mago
Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, pasó por los micrófonos de La W en exclusiva, donde se refirió a los recientes atentados a uniformados del INPEC.
01:29
Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá' | FOTO: W Radio
Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’, habla en exclusiva en La W, con Julio Sánchez Cristo, luego de que la Corte Suprema de Justicia afirmara que su extradición entró en la recta final.
Sobre su extradición, afirmó que no es narcotraficante, aunque reconoció que sí tiene amigos narcos a los cuales les hace favores.
¿Quién está detrás de los ataques al Inpec?
Al ser cuestionado sobre si él es el responsable de los ataques a los funcionarios y dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo negó, pero mencionó al grupo criminal ‘Mago’.
“No lo he hecho. El grupo ‘Mago’ es a nivel nacional por varias organizaciones”.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Escuche la entrevista en La W:
12:40
