“Soy amigo de casi todos”: ‘Pipe Tuluá’ reveló en La W su relación con narcotraficantes

No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo: ‘Pipe Tuluá’ habla en exclusiva con La W

El cabecilla del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’ habló en exclusiva en La W, con Julio Sánchez Cristo. En su intervención, reconoció que él es amigo de “casi todos” los narcotraficantes en Colombia, aunque aseguró que no comparte sus negocios.

“No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo”, dijo.

Así las cosas, contó que su relación con los narcos colombianos tiene que ver con recuperación de propiedades que terratenientes les roban a los narcotraficantes.

“Los favores a ellos no los voy a ocultar, asumo mis actos (…). La mayoría de narcos tienen testaferros y se les roban propiedades. Ellos me buscan para que les devuelvan lo de ellos”, relató.

“Los testaferros que han tenido se les han quedado con cosas, me buscan y me dicen ‘Pipe, ayúdame porque no me quieren devolver eso’ y ellos me pagan un porcentaje”, agregó.

Reviva la entrevista completa con ‘Pipe Tuluá’ aquí:

