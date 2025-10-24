“Soy amigo de casi todos”: ‘Pipe Tuluá’ reveló en La W su relación con narcotraficantes
‘Pipe Tuluá’ mencionó que, aunque es amigo de narcotraficantes, no comparte sus negocios.
No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo: ‘Pipe Tuluá’ habla en exclusiva con La W
12:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá'. Foto: W Radio
El cabecilla del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’ habló en exclusiva en La W, con Julio Sánchez Cristo. En su intervención, reconoció que él es amigo de “casi todos” los narcotraficantes en Colombia, aunque aseguró que no comparte sus negocios.
“No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo”, dijo.
Así las cosas, contó que su relación con los narcos colombianos tiene que ver con recuperación de propiedades que terratenientes les roban a los narcotraficantes.
“Los favores a ellos no los voy a ocultar, asumo mis actos (…). La mayoría de narcos tienen testaferros y se les roban propiedades. Ellos me buscan para que les devuelvan lo de ellos”, relató.
“Los testaferros que han tenido se les han quedado con cosas, me buscan y me dicen ‘Pipe, ayúdame porque no me quieren devolver eso’ y ellos me pagan un porcentaje”, agregó.
- Le puede interesar: Ordenan que ‘Pipe Tuluá’ regrese a La Picota; defensa alegaba malas condiciones en estación Mártires
Reviva la entrevista completa con ‘Pipe Tuluá’ aquí:
No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo: ‘Pipe Tuluá’ habla en exclusiva con La W
12:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles