“Yo no le tengo miedo a la democracia”: Corcho por consulta del Histórico de este 26 de octubre

A solo 48 horas de la consulta del Pacto Histórico, para elegir a su candidato presidencial, entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, esta ultima aseguró que el proceso se mantendrá en firme pese a los pleitos jurídicos que rodean en proceso.

Ahora, en La W aseguró que la consulta es partidista e interna, pues es organizada exclusivamente por el Polo Democrático, luego de que renunciaran el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Por lo que, según ella, sí podría salir una candidatura presidencial para competir en el Frente Amplio en marzo de 2026.

“Evidentemente, vamos a la consulta popular. Y ya con la última decisión que tomamos quedó todo claro, con la renuncia del Partido Comunista y la UP, se confirma que es una consulta partidista para elegir una candidatura presidencial que luego va a ir a competir en el Frente Amplio en marzo”, explicó Corcho.

Y lanzó una pulla al Consejo Nacional Electoral: “Yo no le tengo miedo a la democracia. Lo que sí me da pánico es que por los vericuetos y enredos de algunos funcionarios se paralice la democracia en Colombia”.

La precandidata recordó que cualquier ciudadano podrá votar este domingo: “Esta consulta puede votar cualquier ciudadano sea afiliado o no al Pacto Histórico, es una consulta abierta donde se van a organizar las listas al Senado y a la Cámara para que el 50% de los congresistas del Pacto sean mujeres”, dijo.

Y también sobre el CNE dijo que se necesita una reforma política y que, de ganar las presidenciales, la promoverá: “Es muy complejo que el organismo de inspección, vigilancia y control de los partidos, que es el CNE, sea elegido por los propios partidos. Eso genera falta de celeridad y decisiones mediadas por militancias políticas”, concluyó.