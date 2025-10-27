Abogado de Petro sobre inclusión en Lista Clinton: “Probaremos su lucha contra las drogas”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Abogado de Petro habla sobre inclusión en Lista Clinton: “Demostraremos su lucha contra las drogas”

El Gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones históricas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusándolos de permitir el florecimiento de los carteles de droga y de mantener vínculos con el narcotráfico.

Sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro para liderar su defensa tras su inclusión en la Lista Clinton de la OFAC.

Kovalik ha señalado públicamente que las sanciones contra Petro carecen de sustento jurídico y responden a motivaciones políticas y geoestratégicas, enfatizando que se alinean con su trayectoria defendiendo Gobiernos y causas progresistas en América Latina, como Venezuela bajo Nicolás Maduro y Nicaragua frente a sanciones de Washington.

Escuche la entrevista completa en La W:

