¿Cuál es el proceso para salir de la Lista Clinton y cuánto se demora?

El abogado David Hart pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la decisión de Estados Unidos de incluir a Gustavo Petro en la Lista Clinton. También fueron agregados Verónica Alcocer, primera dama, Nicolás Petro, hijo del mandatario y Armando Benedetti, ministro del Interior.

De acuerdo con Hart, esto es mucho más que una suspensión, es una cuarentena financiera.

Además, según dijo, también podrían ser sancionados quienes de hacer negocios con personas que estén en esta lista.

¿Es necesario tener pruebas?

Aunque muchos aseguran que el presidente Trump no es narcotraficante y que no merece estar en la Lista OFAC, como lo ha dicho el presidente Trump, el abogado mencionó que no es necesario tener pruebas.

“Esto se puede dar basado en sospechas, es como las decisiones de retiro de visa, no se necesitan pruebas de nada”, dijo.

¿Cuál es el procedimiento para salir de la Lista Clinton?

De acuerdo con lo señalado por Hart, si alguien está incluido por error, es mucho más sencillo el proceso para salir, pues solo deberá mostrar las evidencias y documentos que dejen ver que no es la persona indicada.

No obstante, asegura que esto no es nada común.

“El proceso más común es difícil y más lento”, dijo, detallando que para el caso del presidente Petro, lo que debe hacer es “de forma discreta, tiene que cambiar su forma de ser”.

Y explicó: “Es casi entrar a una negociación y ya es decisión de Estados Unidos”, dijo, agregando que es evidente que la decisión de Trump se tomó luego de lo que estaba haciendo y diciendo e jefe de Estado colombiano en contra del mandatario estadounidense.

¿Cuánto tiempo conlleva salir de la Lista Clinton?

Aunque no hay un tiempo establecido, el abogado advierte que para Petro seguramente será un tiempo largo, debido a que implica que el presidente de Colombia modifique su manera de hablar de Trump.

Asimismo, aclaró que “no es el país el que ha sido sancionado, es una persona que es el líder del país”, dijo.

Y reiteró: “Lo que sucede es que no tiene derecho al sistema financiero de Estados Unidos, pero al ser usado a nivel mundial, se cancelan todas las cuentas que tenga”.